De la sève de battante dans les veines

Jessica Sbaraglia est une jeune Jurassienne active à Monaco et qui fait parler d’elle, avec ses jardins sur les toits de la Principauté. Et pourtant, elle a dû se remettre de gros échecs. L’ambassadrice de Jura l’original a livré un témoignage fort lors de l’événement dédié aux jeunes entrepreneurs, organisé par la Promotion économique cantonale. Un événement qui rassemble de plus en plus de monde: plus de 300 personnes étaient présentes dans la grande salle de Cinemont. Le Quotidien Jurassien vous propose cette rencontre rafraîchissante dans son édition du jour.