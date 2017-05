Décès d'Olivier Guéniat: grande émotion dans le Jura

Olivier Guéniat, chef de la Police judiciaire neuchâteloise, ancien chef ad interim de la Police cantonale jurassienne, n’est plus. Selon la police neuchâteloise, «tout laisse penser que le défunt a mis fin à ses jours». Olivier Guéniat venait d'avoir 50 ans et rien ne laissait présager son geste. Selon des témoins, il était encore hier matin avec ses hommes, avec sa gaité habituelle. C’est le choc et la consternation parmi tous ceux qui l’avaient côtoyé. Dans le Jura, l’émotion est grande.