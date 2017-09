Défaite indiscutable à Sorvilier, mortifiante à Belprahon

A sorvilier et comme attendu, les antiséparatistes ont été majoritaires à voter pour le maintien de leur commune dans le giron bernois. L'ampleur du résultat, une défaite à un contre deux pour les Jurassiens, surprend toutefois. L'affaire se révèle d'une autre nature à Belprahon, où sept malheureuses voix ont fait basculer la décision dans le camp probernois. Sur la place du village, les partisans du maintien dans le canton de Berne ont pourtant brillé par leur discrétion. A l'exception notoire du conseiller national Manfred Bühler qui est venu fêter "sa" victoire sous les huées de la foule, y compris de certains probernois. Du côté autonomiste, on a déjà promis de recourir contre ce résultat, arguant que les innombrables recours pendants suite au vote de Moutier ont pu fausser le résultat. Commentaire, analyse et réactions à lire dans notre édition du jour.