Déjà plus de 6000 spectateurs à l’Inter

L'année 2016, celle de ses 30 ans, aura aussi été celle de l’expansion pour le Centre culturel du district de Porrentruy. Cela grâce à la réouverture de la salle de l’Inter, sur lequel il veille, et qui en 8 mois a déjà vu plus de 6000 spectateurs affluer. Effectif et budget s’en ressentent, alors que la seconde partie de saison prévoit encore une trentaine de spectacles. À lire dans Le Quotidien Jurassien de mardi.