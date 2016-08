Delémont: 2400 habitants de plus d'ici 2030?

Le nouveau plan de zones et le règlement communal des constructions de Delémont sont en consultation publique depuis hier. Densification du bâti est le maître mot de ces documents, suite à l’acceptation de la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire qui bloque la création de nouvelles zones à bâtir. Le plan de zone a donc été modifié afin de permettre la construction de maisons individuelles sur de plus petites parcelles et d’autoriser les bâtiments du quartier de la gare à se développer en hauteur dans le but d’accueillir entre 1600 et 2400 habitants supplémentaires d’ici 2030. Tous les détails dans l'édition de ce mercredi 31 août.