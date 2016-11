Delémont: budget bénéficiaire pour la 3e fois de suite

Le budget communal delémontain de l’an prochain présente pour la troisième année consécutive un bénéfice, alors que les comptes ont déjà retrouvé les chiffres noirs depuis six ans. Le Conseil communal entend investir 7,5 millions de francs pour que la capitale demeure attractive et continue à accueillir de nouveaux habitants et de nouvelles entreprises. Explications et détail dans l'édition de ce vendredi 11 novembre.