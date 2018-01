Delémont perd sa place de marché de bétail au profit de Glovelier

La place du Pré-Mochel, à Delémont, n’accueille plus les marchés de bétail depuis quelques mois en raison d’un trop faible nombre d’animaux inscrits. Après cinq annulations en un an, il a été décidé de les supprimer définitivement. Étonnamment, l’an dernier a été une année record pour les quatre places du canton, où 4268 bovins ont été commercialisés, soit une hausse de 5% par rapport à l’année précédente. La place de Delémont est victime de son manque d’équipement, alors que celle de Glovelier dispose, depuis le printemps dernier, de boxes supplémentaires pour faciliter le flux du bétail non attaché, puis son chargement. À lire dans notre édition de lundi.