Delémont: un budget bénéficiaire pour la 3e fois

Le budget communal delémontain de l’an prochain présente pour la troisième fois consécutive un bénéfice, alors que la quotité est passée de 1,95 à 1,9 au début de cette année. Le Conseil communal entend investir 7,5 millions de francs pour que la capitale demeure attractive et continue à accueillir de nouveaux habitants et de nouvelles entreprises. Le Conseil de ville se prononcera 28 novembre sur ce budget qui intègre notamment un montant de 80 000 fr. pour subventionner la mobilité électrique et le chauffage respectueux de l’environnement. Le point en l'édition de ce mercredi.