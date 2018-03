Député au Grand Conseil, pas une sinécure

Le 25 mars, la population du Jura bernois devra élire ses douze représentants au Grand Conseil bernois. Mais que signifie être député – de surcroît francophone – au Parlement du deuxième plus grand canton du pays? Regards sur la machine parlementaire en compagnie du secrétaire général du Grand Conseil Patrick Trees et des députés Anne-Caroline Graber (UDC, La Neuveville), Pierre Sauvain (PSA, Moutier) et Dave von Kaenel (PLR, Villeret). A lire aujourd'hui dans Le Quotidien Jurassien.