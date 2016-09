Des abus dénoncés sur le chantier

La commission paritaire professionnelle du bâtiment et du génie civil du Jura bernois monte au créneau pour pointer des irrégularités sur le chantier du futur Centre d’entretien et point d’appui A16 des Ponts et chaussées à Loveresse. Travail au noir, faux papiers, déclarations bidon lors des contrôles, non-respect de la convention collective: que du classique, si ce n’est que la responsabilité du suivi du chantier, financé par des deniers publics, incombe au canton de Berne. Tous les détails dans l'édition de ce mercredi.