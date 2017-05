Des artisans polonais sur le chantier d’un bâtiment financé publiquement

Trois artisans polonais travaillent depuis peu sur le chantier d’un projet immobilier à Delémont financé par la Caisse de pensions du canton du Jura. Le bâtiment en question, à la Mandchourie, doit accueillir l’administration fédérale alcool et tabac, mais aussi une crèche de la ville de Delémont. Cinq autres Polonais devaient aussi arriver l undi prochain, mais la Caisse de pensions et l’entreprise générale ont réagi et annulé leur venue. La pratique, légale, interpelle. Le point dans notre édition de samedi.