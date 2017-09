Des edelweiss cultivés au Peu-Girard

C’est une culture bien particulière que celle de l’edelweiss. Cette fleur emblématique pousse au Peu-Girard, sur la commune des Breuleux. L' immortelle des neiges est cultivée chez Katherine Naef, par Regula Guyer et Samuel Bühlmann. Ensemble, ils seront présents au 30e Marché bio consacré aux fleurs. L’événement se déroule ce week-end dans et aux abords de la Halle-cantine et rassemble 125 producteurs, artisans et associations. À lire dans Le Quotidien Jurassien de mercredi.