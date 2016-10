Des filets pour sécuriser la route de Mont-Soleil

Suite au décrochement d’un bloc de pierre de plus de 2 tonnes qui avait dévalé la Montagne du Droit et traversé la route de Mont-Soleil le 13 avril dernier, la commune de Saint-Imier a décidé d’agir pour sécuriser le secteur. Après l’acceptation par le conseil de ville d’un crédit d’engagement de 500 000 fr., les travaux devant permettre d’assurer la sécurité de la population et des usagers de la route ont débuté. D’ici le printemps, 180 m de filets seront posés et une série de blocs instables seront enlevés par minage. La suite dans notre édition de mercredi.