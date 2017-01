Des fillettes scientifiques en herbe

Depuis sept ans, les cours «Les robots, c’est l’affaire des filles» et «construire et programmer son robot» sont organisés par l’EPFL et le canton du Jura. Le but de ces cours est avant tout de promouvoir les sciences auprès des jeunes filles. Un défi de taille. Cinquante jeunes filles et 20 garçons ont suivi pendant 11 semaines des cours de robotique à Delémont. Divers ateliers mis en place durant cette journée ont permis aux jeunes et aux parents de découvrir le monde des sciences. À lire dans notre édition de mercredi.