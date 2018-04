Des fonds pour élever l'image du cheval franches-montagnes

Relancer la race des chevaux franches-montagnes et viser une clientèle jeune et urbaine pour augmenter les ventes. Tel est le but du projet présenté jeudi soir aux éleveurs jurassiens par des représentants de la Fondation Häberli. D’importants moyens financiers sont à disposition. La Fédération jurassienne d’élevage chevalin a consacré une bonne part de sa longue assemblée à ce projet, sans oublier les affaires statutaires, traitées avec l’efficacité habituelle. Explications à lire aujourd'hui dans Le Quotidien Jurassien.