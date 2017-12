Des horlogers du monde entier se forment aux Breuleux

L’horloger Richard Mille connaît un développement exponentiel. Avec de plus en plus de modèles au mécanisme sophistiqué écoulés sur le marché, la jeune marque doit pouvoir s’appuyer sur un service après-vente performant aux quatre coins de la planète. Des horlogers étrangers sont formés aux Breuleux par Luc Jeannottat et son équipe, qui misent sur la convivialité pour aplanir des différences culturelles et linguistiques majeures. Le Quotidien Jurassien se penche aujourd'hui sur l'établi.