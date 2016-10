Des parents pourraient être amenés de force devant l’autorité compétente

Une réforme de la Loi sur l’organisation de la protection de l’enfant et de l’adulte (LOPEA) est actuellement en cours d’examen devant le Parlement jurassien. Surprise, les modifications proposées ont provoqué un débat plutôt chaud au Parlement et le PLR s’est retrouvé allié à l’extrême gauche contre un des changements proposés. En vain. Les parents pourraient être convoqués de force et amenés par des gendarmes. Choquant, dénonce Alain Schweingruber. Les partisans de la mesure relativisent: il y va de la protection de personnes. Explications dans Le Quotidien Jurassien de samedi.