Des piscines sous surveillance

À partir de ce matin, deux agents de sécurité interviendront dans le périmètre du Centre de sportif de la Blancherie et plus particulièrement à la piscine en plein air. Avec cette mesure, le Conseil communal de Delémont emboîte le pas de la piscine de Porrentruy où des contrôles d’identité sont effectués depuis le début de la saison. Les exécutifs delémontain et bruntrutain souhaitent accroître le sentiment de sécurité et le bien-être des utilisateurs des bassins. A Moutier, aucune mesure n’est inscrite à l’ordre du jour. Le Quotidien Jurassien se plonge aujourd'hui dans le sujet.