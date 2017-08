«Des poulains typés, de bonne qualité»

Le championnat des poulains a réuni mardi après-midi à Saignelégier la crème de la crème des poulains nés ce printemps. Cinquante-six finalistes, dont 27 pouliches et 29 poulains, ont trotté sous les yeux de deux juges et du public nombreux. Moment fort de la Semaine du cheval, il a rassemblé éleveurs et connaisseurs autour du futur de la race. Reportage dans Le Quotidien Jurassien de mercredi.