Des recours, du retard et un éventuel report

Après le choix de Moutier de rejoindre le canton du Jura, les communes de Belprahon et Sorvilier ont, pour rappel, convenu de se déterminer à leur tour le 17 septembre. Le hic, c’est qu’avec 12 recours déposés , il y a fort à parier que la décision de Moutier ne soit pas entrée en force au moment où Belprahon et Sorvilier se prononceront. Dans une interpellation urgente, la députée autonomiste Irma Hirschi estime que les citoyens des deux villages ne pourront, dans ce cas, pas s’exprimer en toute connaissance de cause.