Désaccord entre le canton et des parents

Le ministre Martial Courtet et le Service de l’enseignement ont procédé à des changements dans la pratique de l’éducation à domicile. Ce phénomène est en hausse dans la région. Les contrôles annuels de capacité se font désormais en milieu scolaire et en groupe et non plus au domicile de chacun. Une évaluation commune a d’ailleurs eu lieu il y a deux jours à Bassecourt. Certains parents se disent «scandalisés» par ces changements qui ne «tiennent pas compte des besoins des enfants». À lire dans notre édition de vendredi.