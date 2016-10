Deux compagnies de taxi de plus à la gare

Le Conseil communal delémontain a tranché: ce sont désormais quatre exploitants de taxi qui pourront stationner leurs véhicules à la gare, et non plus deux. Les patrons des compagnies Taxi D’Andrea et A & P Taxis, qui ont vu leur concession se renouveler, ont des points de vue différents sur la question...