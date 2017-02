Deux élus sur cinq recourent aux services de collaborateurs parlementaires

L’affaire Fillon continue à secouer la France. Quelles sont les pratiques chez nous? Les parlementaires f édéraux disposent également d’un forfait annuel (33 000 francs) pour engager du personnel et se procurer du matériel. I ls ont le loisir d’en faire l’usage qu’ils veulent. Parmi les élus du Jura et du Jura bernois, seuls le conseiller aux États Claude Hêche et le conseiller national Jean-Paul Gschwind ont recours à des collaborateurs parlementaires. Le point dans notre édition de samedi.