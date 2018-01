Deux Genevois devenus maires jurassiens

Vendlincourt et Fahy ont un point commun: c e sont des Genevois qui se sont installés dans le fauteuil de maire. Alain Sulliger, de Vendlincourt et Philippe Christinaz, de Fahy, ont évoqué leurs parcours et leurs idées pour leurs communes. Interview croisé dans Le Quotidien Jurassien de lundi.