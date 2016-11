Deux visions séparées par un seuil

Le Doubs et le possible arasement du seuil du Theusseret mobilisent. Mercredi soir, Jean-Marie Miserez, du groupe "Fenêtre sur" a réuni les Noirmoniers Georges Cattin et Nicolas Girard pour en débattre. Une cinquantaine de personnes ont fait le déplacement à Montfaucon. Dans le public, les positions semblaient déjà claires, mais chaque opinion a été entendue. Compte-rendu dans notre édition de vendredi.