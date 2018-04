Digger DTR lutte depuis vingt ans contre les mines

Il y a vingt ans, une poignée de jeunes bénévoles emmenés par l’ingénieur en électronique Frédéric Guerne fondaient dans le vallon de Saint-Imier l’association Digger, mus par un rêve un peu fou: construire de toutes pièces un véhicule télécommandé pour défricher des champs de mines et contribuer ainsi, à leur niveau, à changer le monde. Vingt ans plus tard, le rêve est devenu réalité: désormais basée à Tavannes, la fondation Digger est devenue un acteur reconnu du déminage mécanisé mondial et compte parmi les rares experts en la matière. De coups durs en miracles, retour dans notre édition du jour sur vingt ans d’histoire en terrain miné.