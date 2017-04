Dites adieu aux cabines téléphoniques

Les deux cabines téléphoniques à l’office postal de la gare de Delémont viennent d’être enlevées. La capitale jurassienne ne compte aujourd’hui plus que cinq publiphones. Ceux-ci vont également disparaître d’ici à la fin de l’année, puisque la mise à disposition de postes téléphoniques payants et publics ne fera plus partie du service universel dès 2018. Détails dans l'édition de ce lundi 10 avril.