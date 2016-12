Dix trains journaliers pour rallier le TGV

Les modalités d’utilisations de la ligne Delle-Belfort ont été actées hier par la Suisse et la France. Dix allers-retours quotidiens directs entre Bienne et la gare TGV sont prévus, ce qui coûtera environ 1,5 million de francs par an à la Confédération et 3,2 millions à la Franche-Comté. Le détail dans l'édition de ce mardi.