Dominique Sartori joue la transparence

Gros coup de communication du directeur du Réseau santé mentale (RSM), hier matin à Bellelay. Face à la presse et aux employés des sept sites qui composent les ex-SPJBB, Dominique Sartori a dressé un bilan de ses 100 premiers jours à la barre de l’institution. Une institution qui, avant le 30 juin, deviendra le département «Pôle santé mentale» de l’Hôpital du Jura bernois (HJB SA). Rassurant, le directeur des deux entités à fusionner parle d’une «intégration» alors que dans les couloirs de la clinique de Bellelay, on craint une absorption pure et simple. Explications à lire aujourd'hui.