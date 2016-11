Doris Leuthard sera de la partie pour inaugurer le dernier tronçon

Avec l’inauguration le 3 avril prochain du tout dernier tronçon de l’A16 entre Court et Loveresse, c’est la fin d’une aventure de presque trente ans qui sonne dans la région jurassienne. La venue, annoncée mercredi, de la conseillère fédérale Doris Leuthard témoigne de l’importance historique de cette échéance. Dans quatre mois, il sera possible de rallier Boncourt depuis Bienne sans sortir du ruban autoroutier et d’en parcourir les 85 km en moins d’une heure. À lire dans Le Quotidien Jurassien de jeudi.