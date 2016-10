Doublement de la ligne CFF vers Bâle: Bâle-campagne donne un signe important

Le canton de Bâle-Campagne souhaite débloquer un crédit d’engagement de 126, 4 millions pour le chantier de doublement de la ligne CFF dans le laufonnais.

Les Chambres fédérales auront le dernier mot en 2019 pour lancer le chantier qui pourrait être achevé pour décembre 2021 et qui devrait in fine permettre le rétablissement de la liaison directe entre Bâle et l’Arc lémanique via Delémont.