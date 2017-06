Doubs: une 2e fête en septembre, où l’on formera des sentinelles de la nature

Des sentinelles du Doubs seront formées lors de la 2e Fête du Doubs, les 1er et 2 septembre à Saint-Ursanne. Tout ce qui va bien ou mal dans la rivière sera consigné sur une carte interactive et évolutive. L’idée de ces sentinelles est de donner des outils à des non-scientifiques pour percevoir les évolutions positives et négatives de l’espace naturel du Doubs. Cela permettra à tout amoureux de la rivière ou personne intéressée à sa sauvegarde de s’engager utilement dans le suivi de l’évolution du milieu naturel. À lire dans Le Quotidien Jurassien de jeudi.