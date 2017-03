Doubs: une pollution plus «lourde» que les analyses officielles ont laissé entendre

Deux nouvelles études sur la qualité des eaux du Doubs livrent un tableau plus pessimiste que les précédentes du genre. Ces études ont été mandatées par Pro Natura, le WWF ainsi que la Fédération suisse de pêche, et ont été publiées hier. «La contamination du Doubs par les micro-et macropolluants est chronique et beaucoup plus diversifiée que ce que montrent les analyses officielles», établissent les trois organisations. A lire dans l'édition de ce vendredi 31 mars.