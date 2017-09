Dur à avaler

Les primes de l’assurance-maladie vont connaître une nouvelle hausse sensible en 2018, même si elles ne battent pas les records de 2010 et 2016. La hausse moyenne en Suisse s’élève à 4% pour les adultes, à 4,8% dans le canton du Jura. Les hausses sont plus importantes pour les jeunes adultes et les enfants. Dans le Jura, la situation promet d’être problématique: Sanagate, la caisse maladie affichant la prime adultes la moins élevée ne compte actuellement que 43 assurés, tandis que Supra, plus de 11 000 assurés, connaît une hausse sensible (+8,2%). Explications dans notre édition de vendredi.