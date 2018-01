Ecrire et surmonter ses montagnes intérieures

En septembre 2009, le guide de montagne Nicolas Zambetti perdait son enfant Arthur, 6 ans, suite aux complications neuro-physiologiques dues au syndrome D’Angelman, un trouble sévère du développement neurologique d’origine génétique. Dans un livre coup de poing et néanmoins subtil, cet habitué de la survie en pleine nature entrelace avec brio le récit de courses en haute montagne – où il s’exposera volontairement à des situations de plus en plus périlleuses – avec les angoisses d’un jeune couple soudé, faisant face à l’inéluctable. Rencontre avec un homme qui a sondé ses crevasses intérieures.