Egalité salariale, de la théorie à la pratique

L’égalité salariale entre femmes et hommes fait débat dans le Jura. L’administration cantonale se montre bonne élève: elle annonce une différence de seulement 0,5% entre femmes et hommes. Dans le privé, la différence des salaires entre femmes et hommes atteint 23%, dénonce Unia, qui a déposé hier une initiative cantonale sur l’égalité salariale revêtue de 3423 signatures. Les syndicats demandent que l’on introduise des contrôles obligatoires assortis de sanctions. Explications à lire dans notre édition du jour.