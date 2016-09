Elle a accompagné la naissance de plus de 4000 bébés francs-montagnards

En 1956, la jeune sage-femme valaisanne Inès Aubry débarquait à Saignelégier, avec l’intention d’y rester un an. Cinquante ans et 4000 bébés plus tard, elle est

toujours là, débordante d’énergie à 82 ans. Une vie riche d’émotions et de souvenirs, qu’elle a accepté de partager avec «Le Quotidien Jurassien». Portrait dans l'édition de ce jeudi.