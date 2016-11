Elle gravit tous les «4000» des Alpes

Elle a répondu à l’appel de la montagne: depuis six ans, Gervaise Voisard-Roy tutoie les plus hauts sommets de l’Arc alpin. La Franc-Montagnarde des Breuleux a entrepris de gravir les 82 montagnes de plus de 4000 mètres des Alpes. Cette passion dévorante l’a déjà conduite au sommet de 73 d’entre elles, en Suisse, en France et en Italie. «La montagne, c’est ma vie. Je ne pourrais pas vivre sans», raconte-t-elle. Un aperçu vertigineux à découvrir dans Le Quotidien Jurassien de mardi.