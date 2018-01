Elle veille sur 21 000 étudiants du haut de la tour Strate J

Chapeautant 21 000 étudiants répartis dans toute la Suisse romande, la HES-SO, Haute école spécialisée de Suisse occidentale, est la deuxième institution universitaire du pays, derrière l’Université de Zurich. Et c’est Delémont qui accueille le rectorat de ce vaste réseau comptant plus de 20 Hautes écoles réparties dans sept cantons. Rencontre avec Luciana Vaccaro, Lausannoise d’origine napolitaine, et rectrice de la HES-SO depuis 2013, en haut de la tour du campus Strate J.