En 25 ans, 200 millions pour fouiller le sous-sol jurassien

Chaque citoyen suisse a versé 30 francs pour les fouilles archéologiques et paléontologiques sur l’A16. La communauté scientifique digère et analyse les données de Courtedoux, qui modifient les connaissances sur les dinosaures.

Au moins cinq nouvelles espèces, et peut-être aussi un nouveau dinosaure, ont été identifiés par les chercheurs grâce aux travaux de l’A16. A lire dans l'édition de ce samedi.