En croisade contre la désertification du temple

Centrés sur la Bible, la prière simple parfois austère et sérieuse, les cultes ordinaires ne font plus recette dans de nombreuses paroisses réformées. C’est le constat que dresse Matteo Silvestrini, pasteur à Villeret, qui proposera pour 2018 plusieurs temps et activités plus en phase avec le XXIe siècle, biffant au passage les cultes dits «traditionnels». «Nous voulons garder notre côté ouvert sur le monde, nos lectures plurielles de la Bible, mais aussi le refus de tout fondamentalisme», a-t-il insisté hier. Un musicothérapeute et praticien en soins énergétiques participera notamment à plusieurs ateliers à partir du 7 décembre. Visite dans un temple en pleine résurrection à faire avec Le Quotidien Jurassien de ce jour.