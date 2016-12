Encore un voyage pour franchir des murs

Le couple de grimpeurs de Berlincourt Katherine Choong et Jim Zimmermann prendra la route ces tout prochains jours. À bord d’un bus aménagé pour l’occasion, ils passeront quatre mois à sillonner le sud de la France et l’Espagne en se frottant à des falaises comptant parmi les plus belles du monde. L’escalade, disent-ils, enrichit le voyage et offre autant de découvertes de lieux sauvages que de rencontres de gens intéressants. Le détail de leur aventure à venir dans notre édition de vendredi.