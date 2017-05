Entre conduire à 30 ou 50km/h, il faut choisir

Depuis un peu plus d’un an, dans le cadre d’une phase d’essai, la vitesse sur la route cantonale traversant Saint-Imier est limitée à 30 km/h entre les places du 16 Mars et du Marché. Le 21 mai, les Imériens diront s’ils souhaitent un retour à un régime de vitesse à 50 km/h dès le 1er juillet. Si la campagne ne fait pas rage, chaque option compte ses partisans et ses détracteurs. Tour d’horizon des arguments dans notre édition de jeudi.