Entre liberté retrouvée et incertitude

Après la décision des Prévôtois de rejoindre le canton du Jura, l’heure est venue pour les mouvements de tirer un bilan. Du côté des perdants, le porte-parole du comité Moutier-Prévôté, Patrick Roethlisberger, accuse le coup et se déclare incertain quant à son avenir dans la cité prévôtoise. Autre ambiance chez Moutier ville jurassienne. Son porte-parole Valentin Zuber se félicite du résultat et appelle une nouvelle fois tous les Prévôtois à se tendre la main et à «dessiner le Jura de demain». Retour sur ce scrutin historique dans notre édition de mardi.