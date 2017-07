Environ 30 millions de francs investis dans deux résidences pour les aînés

Deux demandes générales de permis viennent d’être déposées publiquement pour réaliser la Résidence La Sorne, sur le site des abattoirs, et pour déconstruire et reconstruire la Résidence Clair-Logis. Plus de 8 millions de francs seront investis dans ces deux constructions qui disposeront de 70 lits EMS et UVP, 50 appartements protégés, dix lits pour les courts-séjours et un centre de jour pour les patients psychogériatriques. Le premier bâtiment, la Résidence La Sorne, pourrait déjà ouvrir ses portes au printemps 2019, alors que la Résidence Clair-Logis devrait pouvoir disposer de ses nouveaux locaux à fin 2020.