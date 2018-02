Et la médaille de platines au Wintersound

À quelques jours des Jeux olympiques d’hiver, c’est le son d’hiver qui a bien réchauffé les nuits polaires de vendredi et samedi. Le Wintersound Festival a transformé pour la 7e fois Delémont en plus grande boîte de nuit de Suisse. Plus de 6000 adeptes de dance music ont communié sur la piste durant 18 heures, menés du bout du doigt par 17 grands prêtres des platines – dont seulement trois prêtresses: Miss M’Gy, Miss Ghyss et L-Shy. Compte-rendu dans Le Quotidien Jurassien de lundi.