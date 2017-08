Et le rideau sur l'écran va tomber

La 19e édition de l’Open air cinéma, installé dans la cour du Château de Delémont, a cet été quelque peu pâti des caprices du ciel. Alors qu’en 2016, la tribune de 600 places accueillait en moyenne 300 spectateurs par soir, ils ne sont plus que 280 cette année. Une baisse d’autant plus sensible que l’Open air représente un vrai bol d’air financier pour La Grange. L’ultime occasion de déguster une toile dans la nuit intersidérale est pour ce soir, avec une grande fresque sci-fi signée Luc Besson, «Valérian et la Cité aux mille planètes». Le Quotidien Jurassien revient sur le scénario de ce 19e Open air dans son édition du jour.