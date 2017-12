Et si le peuple jurassien refusait d’abolir les articles 138 et 139?

L’abrogation éventuelle des articles 138 et 139 de la Constitution jurassienne fait actuellement débat, pour ne pas dire polémique. Côté bernois, elle est parfois réclamée à cor et à cri, notamment dans les rangs de l’UDC du Jura bernois. Jean Moritz, président du Tribunal cantonal jurassien et de la Cour constitutionnelle, a abordé la question cette semaine. Il met en garde: soumise au peuple, l’abolition de ces articles pourrait très bien être refusée. Ce ne serait pas sans conséquences. Explications dans notre édition de lundi.