Et si on payait en francs jurassiens?

L’association Monnaie locale complémentaire (MLC) Jura s’est officiellement constituée le mois dernier. Le but serait de reprendre le pouvoir et de sortir du paradigme des monnaies nationales, dirigées par les banques et les multinationales. «La structure est encore embryonnaire et nous allons commencer par développer les lignes directrices du projet», explique Luca Migliano, de Courtételle, un des initiateurs de l’association. À lire dans notre édition de vendredi.