Etre femme en politique, un numéro de fildefériste

Elles étaient cinquante élues jurassiennes réunies pour un échange d’expériences jeudi soir 8 mars, journée internationale des femmes. Deux femmes écoutées ont raconté leur parcours: Nathalie Barthoulot, ministre, et Anne Roy, conseillère communale à Porrentruy et députée. Parmi les recettes de l’engagement en politique: la confiance en soi et surtout la bienveillance et le soutien du conjoint et de la famille. Explications à lire dans notre édition du jour.